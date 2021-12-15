Верховная Рада Украины проголосовала за возвращение населенному пункту Владимир-Волынский прежнего названия - Владимир. Об этом 15 декабря написал Telegraf

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«А чего не Зеленский сразу?», «Других проблем у государства нет!!», «Может нам сразу страну переименовать, вдруг это поможет осчастливить всех граждан сразу, а то как-то несправедливо», «Предлагаю перед названием города ставить приставку Зе, чтобы будущие поколения помнили, кто прекратил эпоху бедности и коррупции», — отреагировали люди.

Владимир из Волынской области Украины — один из древнейших городов Руси, первые упоминания о нем датируются X веком, когда населенный пункт был богатым купеческим и ремесленным центром.

Позже город входил в Волынское княжество, затем — в Галицко-Волынское княжество. Был также еврейским местечком, а после русско-польской войны в XVII веке город стал небольшим провинциальным поселением, и в 1795 году, в результате разделов Польши, вернулся к первоначальным истокам, попав в состав Российской империи. Правда при этом переходе получил название Владимира-Волынского, чтобы не путать с российским Владимиром-на-Клязьме.

Нынешнее переименование, в отличие от предыдущего, чисто политическое, и укладывается в общую идею страны о декоммунизации, в рамках которой множество городов, улиц и даже станций метро поменяли свои названия на «истинно украинские».