«Ватная консерва»: Ломаченко ответил критикам с помощью Мамонова и снова попал под раздачу
«Ватная консерва»: Ломаченко ответил критикам с помощью Мамонова и снова попал под раздачу
© Twitter, WBABoxing
Исполнительница рассказала подписчикам, что Волошин долго раздумывал, сомневался, но в итоге все же решился обратиться к врачу.

Результатом блогер уже успел похвастаться не только перед фолловерами, но и показал губы родным. Мама едва сдержала слезы, а бабушка коротко заключила: Это [трындец]!».

Многие подписчики решили, что увеличение губ в случае Волошина — не что иное, как хайп, придуманный специально для поднятия охватов в соцсетях.

Невеста поддержала, бабушка выматерилась: скандальный украинский блогер накачал губы
© Анна Тринчер/Инстаграм

Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

Не так давно стало известно, что Волошин сделал Тринчер предложение в стиле байк-шоу, где подарил возлюбленной кольцо от Cartier.

 