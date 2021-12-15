Жених певицы Анны Тринчер, украинский блогер Александр Волошин решился на не мужскую процедуру красоты по увеличению губ. Об этом 14 декабря Тринчер сообщила в своем Instagram

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Результатом блогер уже успел похвастаться не только перед фолловерами, но и показал губы родным. Мама едва сдержала слезы, а бабушка коротко заключила: Это [трындец]!».

Многие подписчики решили, что увеличение губ в случае Волошина — не что иное, как хайп, придуманный специально для поднятия охватов в соцсетях.

Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

Не так давно стало известно, что Волошин сделал Тринчер предложение в стиле байк-шоу, где подарил возлюбленной кольцо от Cartier.