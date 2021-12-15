Исполнительница рассказала подписчикам, что Волошин долго раздумывал, сомневался, но в итоге все же решился обратиться к врачу.
Результатом блогер уже успел похвастаться не только перед фолловерами, но и показал губы родным. Мама едва сдержала слезы, а бабушка коротко заключила: Это [трындец]!».
Многие подписчики решили, что увеличение губ в случае Волошина — не что иное, как хайп, придуманный специально для поднятия охватов в соцсетях.
Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».
Не так давно стало известно, что Волошин сделал Тринчер предложение в стиле байк-шоу, где подарил возлюбленной кольцо от Cartier.