Украинский энергопрактик Юрий Василенко оценил здоровье пропавшего со сцены певца Олега Винника и дал прогноз, как скоро артист сможет вернуться к полноценной работе. Об этом 15 декабря написали Vesti.ua

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Поскольку исполнитель пропал из поля зрения поклонников, фанаты стали строить версии, что же на самом деле с ним происходит. На этот вопрос и взялся ответить энергопрактик.

«Диагностика показала, что у певца есть нарушения энергетического обмена в полевой структуре. Заблокирован заземляющий энергоцентр, что может проявляться как усталость, упадок сил. На эмоциональном плане — как тревожность, беспокойство, дискомфорт. В минусе сексуальный и горловой центры. Это может давать сбои в работе половой и гормональной систем, а также проблемы с вербальными коммуникациями, проще говоря, с голосом», — сообщил Василенко.

По словам энергопрактика, проблема у Винника еще и с так называемым третьим глазом, что может приводить к нарушениям в работе центральной нервной системы. А вот чакры в районе солнечного сплетения и сердечного центра у певца работают как нельзя лучше, а значит воля и любовь у артиста сейчас в полном порядке.

По мнению Василенко, выступать Винник сможет начать уже совсем скоро: примерно в конце февраля или начале марта. Энергопрактик подчеркнул, что концерт к 8 марта певец обязательно даст, хотя к тому моменту еще будет испытывать вокальный дискомфорт.

Олег Винник — украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей мюзиклов под сценическим именем OLEGG. Позже вернулся на Украину, где тоже смог стать популярным. За любовь к нему женщин постарше Винника в шутку прозвали «повелителем волчиц».