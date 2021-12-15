«Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ «экстремистами» и «иностранными агентами», — написал представитель МИД Украины.
Николенко заверил, что МИД и посольство Украины в Москве на связи с Романом Цимбалюком и будет оказывать ему поддержку.
Прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении по 20.3.1 КоАП РФ. В роликах, которые он выложил ранее на YouTube, обнаружены признаки проявления экстремизма в отношении граждан РФ.