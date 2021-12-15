Обвинение в РФ украинского журналиста Романа Цимбалюка в экстремизме - попытки властей России выжечь неугодных журналистов, заявил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко 15 декабря

«Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ «экстремистами» и «иностранными агентами», — написал представитель МИД Украины.

Московская прокуратура вызвала на допрос украинского журналиста Цимбалюка © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Романом Цимбалюком и будет оказывать ему поддержку.

Прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении по 20.3.1 КоАП РФ. В роликах, которые он выложил ранее на YouTube, обнаружены признаки проявления экстремизма в отношении граждан РФ.