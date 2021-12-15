Националисты решили присоединиться к возмущению украинцев растущими тарифами на газ и обвинили львовскую газовую компанию в неправомерном повышении цены за голубое топливо для населения.
Праворадикалы отметили, что будут бороться с «Львовгазом» в юридической плоскости.
«В частности, подачей обращений в высшие органы государственной власти. Конечная наша цель — национализация предприятия», — сказано в сообщении.
В подтверждение своих слов в этот же день представители неонацистов передали в СБУ обращение, с требованием возбудить на «Львовгаз» уголовное дело.
Кроме выступлений, неонацисты решили разнообразить свое мероприятие под названием «"Львовгаз" грабит нас» перфомансом — они жгли в бочке ненастоящие деньги и повесили на вывеску компании мужское нижнее белье с надписью «последние трусы».
*Деятельность организации запрещена в РФ