Активисты украинских неонацистских партий («Национальный корпус», «Правый сектор»*) провели 14 декабря акцию протеста возле здания «Львовгаза» во Львове. Информация об этом была размещена на сайте «Нацкорпуса»

«Нацкорпус» сжег чучела на Крещатике - фото © "нацкорпус"

Праворадикалы отметили, что будут бороться с «Львовгазом» в юридической плоскости.

«В частности, подачей обращений в высшие органы государственной власти. Конечная наша цель — национализация предприятия», — сказано в сообщении.

В подтверждение своих слов в этот же день представители неонацистов передали в СБУ обращение, с требованием возбудить на «Львовгаз» уголовное дело.

Кроме выступлений, неонацисты решили разнообразить свое мероприятие под названием «"Львовгаз" грабит нас» перфомансом — они жгли в бочке ненастоящие деньги и повесили на вывеску компании мужское нижнее белье с надписью «последние трусы».

*Деятельность организации запрещена в РФ