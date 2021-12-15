Берлин готов начать конструктивный диалог с Москвой. Об этом 15 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости

Эксперт ответил, сможет ли Шольц заключить союз между Россией и Европой © REUTERS, Fabrizio Bensch

Он подчеркнул, что такая политика основана на принципах европейского права и мирного порядка, «обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва».

Так он прокомментировал ситуацию на границе между Россией и Украиной.

Западные и украинские СМИ обвиняют Москву в том, что та якобы стягивает к границе войска и готовит наступление. Россия эти обвинения отвергает.