«Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса"», — сказал канцлер.
Он подчеркнул, что такая политика основана на принципах европейского права и мирного порядка, «обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва».
Так он прокомментировал ситуацию на границе между Россией и Украиной.
Западные и украинские СМИ обвиняют Москву в том, что та якобы стягивает к границе войска и готовит наступление. Россия эти обвинения отвергает.