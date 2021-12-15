Киев не намерен погашать перед Россиией долг времен СССР, сказал глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости 15 декабря

В Киеве назвали Россию виновной в том, что Украина не погасила перед ней долг © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Мне кажется, насчет долгов Советского Союза опасения беспочвенны, это скорее политическое действие. А вот долги [экс-президента Виктора] Януковича Украине придется выплатить, учитывая то, что в следующем году закончится эпопея в Лондонском суде», — сказал Золотарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР.

Путин отметил, что Украина не выполнила свои обязательства перед РФ в счет погашения долга.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не возвращает долг, потому что Россия «не предоставила» информацию о стоимости украинского имущества.

Кроме того, в связи с невыплатой Украиной долга по евробондам, в 2016 году Россия обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Суд обязал украинскую сторону выплатить 3 млрд долларов номинальной стоимости облигаций, а также 75 млн долларов неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты. Киев подал апелляцию на это решение.