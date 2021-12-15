Политолог предположил, что Киев «физически поднять такую сумму» не сможет. Кроме того, по словам Золотарева, власти Украины не намерены погашать долг, потому что здесь есть «очевидный политический подтекст».
«Мне кажется, насчет долгов Советского Союза опасения беспочвенны, это скорее политическое действие. А вот долги [экс-президента Виктора] Януковича Украине придется выплатить, учитывая то, что в следующем году закончится эпопея в Лондонском суде», — сказал Золотарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что республики передадут зарубежные активы бывшего СССР.
Путин отметил, что Украина не выполнила свои обязательства перед РФ в счет погашения долга.
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не возвращает долг, потому что Россия «не предоставила» информацию о стоимости украинского имущества.
Кроме того, в связи с невыплатой Украиной долга по евробондам, в 2016 году Россия обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Суд обязал украинскую сторону выплатить 3 млрд долларов номинальной стоимости облигаций, а также 75 млн долларов неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты. Киев подал апелляцию на это решение.