Украина может столкнуться с нехваткой газа в феврале в случае суровой зимы. Об этом заявил 15 декабря директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости

Глава «Нафтогаза» оценил запасы газа на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, запасов газа хватает, но не исключены проблемы в феврале.

«Хотя вероятность того, что газа и энергоносителей не хватит где-то в феврале, она достаточно высока, но все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придётся покупать по спотовым очень высоким ценам», — сказал Бортник.

«Газпром» в среду сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины почти опустились до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров).