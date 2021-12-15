«Бывали периоды, когда в конце сезона у нас были излишки запаса газа и этот (предыдущий — ред.) тоже таким же был изначально. Это не означает, что газа не хватит, это означает ровно то, что они опустились до уровня начала закачки», — сказал Бортник.
По его словам, запасов газа хватает, но не исключены проблемы в феврале.
«Хотя вероятность того, что газа и энергоносителей не хватит где-то в феврале, она достаточно высока, но все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придётся покупать по спотовым очень высоким ценам», — сказал Бортник.
«Газпром» в среду сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины почти опустились до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров).