Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко Антонина Матвиенко дала концерт для пограничников Украины на границе с Белоруссией. Видео выступления она выложила в Instagram 14 декабря

Украинские пограничники получили право стрелять на поражение © REUTERS, Gleb Garanich Тоня Матвиенко станцевала и спела в компании украинских пограничников на погранпереходе Выступовичи Житомирской области.

Ее выступление снимали на телефоны. Несколько военнослужащих присоединились к певице и станцевали. Один из них даже поднял ее и покружил в воздухе.

«Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Спасибо», — написала Матвиенко.

Ранее мать Тони Матвиенко, народная артистка Украины, 74-летняя певица Нина Матвиенко дала интервью российскому телеканалу «Спас», в котором отрицательно высказалась о Майдане 2014 года. В частности, ее ужаснули кадры убийств во время госпереворота, которые демонстрировались под ее песни.