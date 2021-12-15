Тоня Матвиенко станцевала и спела в компании украинских пограничников на погранпереходе Выступовичи Житомирской области.
Ее выступление снимали на телефоны. Несколько военнослужащих присоединились к певице и станцевали. Один из них даже поднял ее и покружил в воздухе.
«Где-то там на границе пели, радовались, танцевали… Спасибо», — написала Матвиенко.
Ранее мать Тони Матвиенко, народная артистка Украины, 74-летняя певица Нина Матвиенко дала интервью российскому телеканалу «Спас», в котором отрицательно высказалась о Майдане 2014 года. В частности, ее ужаснули кадры убийств во время госпереворота, которые демонстрировались под ее песни.