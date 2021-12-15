Украина продолжает испытания модернизированного истребителя МиГ-29, вскоре обновленные самолеты могут поступить на вооружение украинской армии. Такое заявление в интервью «АрмiяInform» на днях сделал директор Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛГАРЗ) Дмитрий Матрунчик

МиГ-29 — истребитель четвертого поколения, разработка которого завершилась в Советском Союзе в 1980-х гг. После развала СССР часть этих истребителей досталась Украине. По состоянию на 2019 год, в вооруженных силах страны в эксплуатации находилось около 40 МиГ-29. С 2009 года на вооружение украинских ВВС поступило 16 модернизированных истребителей МиГ-29МУ1.

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По словам Матрунчика, силами ЛГАРЗ в прошлом году были завершены летно-конструкторские испытания второй модернизированной версии истребителя, который теперь может выполнять задачи штурмовика, имея на вооружении управляемые авиабомбы и ракеты «воздух-земля». В настоящий момент продолжаются государственные испытания МиГ-29МУ2.

Отмечается также, что модернизация проводится без использования деталей, произведенных в РФ.

Идея очередной модернизации МиГ-29 появилась у украинских военных и конструкторов после начала активной фазы конфликта в Донбассе, в ходе которого стало очевидно, что украинская армия испытывает недостаток в штурмовиках, способных наносить удары по противнику на линии фронта. Из-за нехватки времени и ресурсов и было принято решение переоборудовать под эти задачи МиГ-29.

При этом специалисты отмечают несколько существенных недостатков второй модернизированной версии истребителя. Так, на сегодняшний день на вооружении украинской армии стоит единственная, еще советская, ракета класса «воздух-земля» — Х-29. Ее дальность — всего 10 км, из-за этого истребитель может попасть в зону действия ПРО противника. Также эксперты отмечают малую полезную нагрузку истребителя-штурмовика (2,2 тыс. тонн против 4,4 тыс. тонн у Су-25, которым также располагает авиация Украины).

Ранее стало известно, что военные летчики массово увольняются из рядов Вооруженных сил Украины. Среди причин — низкая заработная плата, тяжелые условия труда и износ техники.