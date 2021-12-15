Президент Украины Владимир Зеленский настолько опасается нападения, что его охраняют как минимум 70 человек, рассказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко 14 декабря в интервью изданию «Цензор.нет»

По словам Луценко, Владимир Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни.

«Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения… Что вам говорить — у него более 70 работников УГО (Управления госохраны — ред.) в первом круге "лички" (личной охраны — ред.)», — рассказал бывший генпрокурор.

Покушение на Зеленского: астролог назвал дату и сказал, выживет ли президент © REUTERS, Valentyn Ogirenko Петра Порошенко в охрану входило 10-15 человек.

По его словам, еще на пресс-конференции было видно, что Зеленский — это «запуганный человек с комплексом Наполеона».

Ранее украинский астролог Влад Росс предрек покушение на Зеленского в 2022 году.

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель.