Украинский автор и исполнитель Павел Зибров поделился с подписчиками пикантным видео, на котором кроме него фигурирует его землячка с самым пышным бюстом в стране Мила Кузнецова. Соответствующий пост артист разместил на днях у себя в Instagram

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«Массаж грудной клетки от Павла Зиброва для Милы Кузнецовой», — гласит подпись к ролику.

Павел Зибров — украинский певец, композитор и автор песен со статусом народного артиста страны. А еще, как утверждают его знакомые, примерный семьянин. Первую супругу певец застал с ее студентом, а вот со второй женой исполнитель живет в любви и согласии с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.

Кстати, на днях появилось сообщение, что Зибров активно готовится к свадьбе. Замуж выходит его дочь.