На кадрах видно, что Зибров и Кузнецова позируют для фотографов в специально отведенной для этого фотозоне, а в какой-то момент певец прислонился губами к ее формам 15 размера.
«Массаж грудной клетки от Павла Зиброва для Милы Кузнецовой», — гласит подпись к ролику.
Павел Зибров — украинский певец, композитор и автор песен со статусом народного артиста страны. А еще, как утверждают его знакомые, примерный семьянин. Первую супругу певец застал с ее студентом, а вот со второй женой исполнитель живет в любви и согласии с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.
Кстати, на днях появилось сообщение, что Зибров активно готовится к свадьбе. Замуж выходит его дочь.