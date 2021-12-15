Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан делает голословные заявления о доплатах, которые якобы получают депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» за «правильное голосование». Об этом сказал глава комитета по финансам и налогообложению Даниил Гетманцев в комментарии vesti.ua 15 декабря

Изменившийся Зеленский и издевательство над Украиной. О чём рассказал бывший глава Офиса президента Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что нардепам от «Слуги народа» платят зарплату в конвертах.

Гетманцев опроверг это заявление Богдана и выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи.

«Я лично готов к каким-либо полиграфам, в том числе и с господином Богданом на проверку того, получаю ли я доплаты в Верховной Раде. Понимаете, когда ты формулируешь вопрос таким образом, никто почему-то не хочет идти на полиграф. Видимо, те, кто обвиняют, нечто подобное получают сами», — сказал Гетманцев.

Ранее о том, что «Слугам народа» раздают конверты с деньгами, незадолго до смерти рассказал депутат Антон Поляков.