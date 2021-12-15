Ранее в интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что нардепам от «Слуги народа» платят зарплату в конвертах.
Гетманцев опроверг это заявление Богдана и выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи.
«Я лично готов к каким-либо полиграфам, в том числе и с господином Богданом на проверку того, получаю ли я доплаты в Верховной Раде. Понимаете, когда ты формулируешь вопрос таким образом, никто почему-то не хочет идти на полиграф. Видимо, те, кто обвиняют, нечто подобное получают сами», — сказал Гетманцев.
Ранее о том, что «Слугам народа» раздают конверты с деньгами, незадолго до смерти рассказал депутат Антон Поляков.