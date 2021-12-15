Мэр Днепра Борис Филатов 14 декабря в своем Facebook прокомментировал интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главой Офиса президента (ОП) страны Андреем Богданом

Мэр Днепра назвал Коломойского упырем и призвал убрать его из страны © Святослав Олейник Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста и сыпет "откровениями". Я не буду комментировать весь бред воспаленного разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране», — написал Филатов.

Его, в частности, задели «откровения» Богдана о строительстве моста в Днепре и пари, которое заключил президент Владимир Зеленский и мэр города.

Экс-глава ОП в интервью Гордону рассказал, что президент хотел уволить Филатова, но Богдан порекомендовал устроить спор с мэром о сроках открытия Центрального моста, который был перекрыт из-за реконструкции. Они заключили пари, что мост будет официально открыт до 14 сентября 2019 года. Если сроки будут нарушены — Филатов добровольно уйдет в отставку. Уже 7 сентября 2019 года в Днепре досрочно открыли отремонтированный мост, благодаря чему Филатов выиграл пари у Зеленского.