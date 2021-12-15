Росс уточнил, что в ближайшее время в дом власти Зеленского войдет планета ниспровержения Сатурн. Такое положение в гороскопе, пояснил астролог, сулит большие риски потерять власть. В случае с украинским президентом, считает специалист по звездам, «уход» лидера может произойти путем Майдана.
«До Нового года Майдан раскочегарить не удастся, потому что все будут заняты праздниками, но после праздников начнутся возмущения, тарифные бунты, проблемы с газом и электроэнергией. На фоне всего этого Зеленскому будет крайне сложно удержаться у власти, и в феврале-марте его может снести Майдан», — заявил Росс.
Однако, оговорился он, шансы остаться у руля у Зеленского все же есть, хоть и менее вероятные, чем отставка. Если главе государства удастся устоять в марте, он проработает на своем посту до конца срока.