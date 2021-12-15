Украинский астролог Влад Росс составил персональный гороскоп президента страны Владимира Зеленского, на основе которого сделал вывод, что предстоящий 2022-й будет для него одним из самых сложных. Кресло под Зеленским будет раскачиваться, а вот удастся ли в нем удержаться, 15 декабря написал «Главред»

Покушение на Зеленского: астролог назвал дату и сказал, выживет ли президент © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«До Нового года Майдан раскочегарить не удастся, потому что все будут заняты праздниками, но после праздников начнутся возмущения, тарифные бунты, проблемы с газом и электроэнергией. На фоне всего этого Зеленскому будет крайне сложно удержаться у власти, и в феврале-марте его может снести Майдан», — заявил Росс.

Однако, оговорился он, шансы остаться у руля у Зеленского все же есть, хоть и менее вероятные, чем отставка. Если главе государства удастся устоять в марте, он проработает на своем посту до конца срока.