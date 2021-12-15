Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент его страны Владимир Зеленский «правит по Пушкину», а именно, в соответствии с крылатой фразой поэта «царствуй лежа на боку». Об этом 15 декабря написали РИА Новости

Новый Брежнев: Гончаренко указал на то, что никто не заметил в интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Василия Бурбы и бывшего депутата Верховной Рады Геннадия Москаля. Один ранее утверждал, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах РФ. Другой заявил, что на спецслужбы РФ работает конкретно глава Офиса президента Андрей Ермак под агентурным псевдонимом «Тимофеев».

«Я не считаю Ермака шпионом РФ; я считаю его агентом влияния РФ, который по случайному стечению обстоятельств отвечал за внешний курс, а сейчас — за весь курс. Да, президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы — о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит», — сказал Луценко.

Он уверен также, что Зеленский даже «на боку» правит привычным для людей из 1990-х способом: путем договоров с авторитетами. Правда тоже не сам.

«Если Андрюха (Ермак — ред.) имеет связи с фейсами, так значит, договоримся". Такая у них логика криминальных 90-х: если у тебя есть знакомый в криминальной группировке, то дотрем. Речь не идет о том, что нужно выставить позицию; что нужно сформировать потенциал; нужно сесть за стол переговоров сильным. Нет, если есть знакомые, значит, мы дотрем. Вот эта детская логика сейчас правит», — заявил Луценко.