«Что все не заметили в интервью Богдана Гордону? Признание поражения. Богдан честно признался: того Зеленского, которого он вел к власти в 2019 году, нет и не было — есть актер, никогда не выходящий из роли. Клоун, который тупо отбывает номер. Работать некому, все хотят развлекаться и поддакивать новому Брежневу. Раньше хотя бы притормозить президента получалось, но больше некому. Да, это провал», — написал Гончаренко.
При этом он считает, что быть актером на выборах — плохо, но не критично, а вот играть, спустя год президентства — «подозрительно, а спустя пару лет — уже диагноз». Богдану, по словам депутата, нужно «просто оставить провалы в прошлом, чтобы не допустить в будущем».
Накануне в трехчасовом интервью Богдан заявил, что пришел к Гордону каяться. Он рассчитывал на то, что интервью получится веселым, но прямо сказал, что ему не до веселья, поскольку на Украине сложился энергетический, финансовый и дипломатический кризис.
По словам Богдана, ни США, ни Россия не хотят говорить с Зеленским, поскольку он нарушает все обещания и подписанные документы.
Кроме того экс-глава ОП подчеркнул, что украинской власти уже глупо манипулировать тезисом о том, что США не говорят об Украине без Украины, поскольку американский лидер Джозеф Байден показал обратное. Богдан считает, что таким образом Байден «потроллил» Зеленского.