Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что бывший глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, чтобы признаться в том, что ошибся, помогая Владимиру Зеленскому стать президентом. Об этом 15 декабря он написал в Telegram

«Что все не заметили в интервью Богдана Гордону? Признание поражения. Богдан честно признался: того Зеленского, которого он вел к власти в 2019 году, нет и не было — есть актер, никогда не выходящий из роли. Клоун, который тупо отбывает номер. Работать некому, все хотят развлекаться и поддакивать новому Брежневу. Раньше хотя бы притормозить президента получалось, но больше некому. Да, это провал», — написал Гончаренко.

«Из-за пьяного слуги народа»: Богдан назвал причину увольнения Авакова © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Накануне в трехчасовом интервью Богдан заявил, что пришел к Гордону каяться. Он рассчитывал на то, что интервью получится веселым, но прямо сказал, что ему не до веселья, поскольку на Украине сложился энергетический, финансовый и дипломатический кризис.

По словам Богдана, ни США, ни Россия не хотят говорить с Зеленским, поскольку он нарушает все обещания и подписанные документы.

Кроме того экс-глава ОП подчеркнул, что украинской власти уже глупо манипулировать тезисом о том, что США не говорят об Украине без Украины, поскольку американский лидер Джозеф Байден показал обратное. Богдан считает, что таким образом Байден «потроллил» Зеленского.