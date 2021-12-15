США положительно оценивают диалог властей Украины, стран ЕС и России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 14 декабря

Представитель Белого дома рассказала, что помощник госсекретаря США Карен Донфрид только что была в Киеве для встреч с украинскими лидерами, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и обсудить дальнейшие действия, а сейчас Донфрид находится в Москве.

«Это хороший знак, что идет дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами», — заявила Псаки.

Ранее Псаки рассказала, что Белый дом рассматривает возможность отправки войск США на Украину в случае «вторжения» России.

Седьмого декабря по видеосвязи состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В разговоре президент РФ подчеркнул отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. Затем, 9 декабря, президент США поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.