Журналистам, приехавшим на очередное заседание Верховной Рады Украины, удалось снять переписку депутата Николая Тищенко, где он предлагал коллегам из «Слуги народа» отпраздновать новогодний корпоратив в ресторане Harvest. Соответствующий ролик 15 декабря опубликовал сайт «Новини Live»

Harvest — элитный загородный ресторан, он находится в поселке Козин Киевской области, а цены этого заведения в прямом смысле поражают воображение. Например, бутылка шампанского там стоит 2,6 тыс. грн (7 тыс. руб.), а порция крабового салата — 1,1 тыс. грн (почти 3 тыс. руб.).

«Цена за горячие закуски стартует от 220 до 990 грн (0,6 — 2,7 тыс. руб. — ред.). В меню есть даже бургер из мраморной говядины с трюфелем всего за 790 грн (2,1 тыс. руб. — ред.) и камчатский краб за 450 грн (1,2 тыс. руб. — ред.). А вот за стейк Рибай Австралия в золоте придется отдать 1690 грн (4,6 тыс. руб. — ред.) за 100 граммов», — пишет издание.

«А чего Колян к себе не зовет?» — прокомментировал предложение Тищенко один из пользователей.