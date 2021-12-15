«В Клиникоме новый сотрудник. Лулу. В сферу обязанностей входит гармонизация внутреннего мира персонала», — представил врач нового члена своей команды.
«Почему кот на вас похож?», «Глазами похожи», «Как похожи!», «Можно меня на такую должность?», «В исследованиях было установлено, что животное генерирует микротоки, которые благотворно влияют на пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями», «У меня с такой же целью ребенок в доме: для гармонизации, нежности и веселья», «Какой симпатичный сотрудник», «Кототерапия», — отреагировали подписчики доктора.
Кстати, у Лулу уже есть своя страница в Instagram, где тоже уже появляются комментарии от пациентов Комаровского.
Животные нередко приходят на службу к человеку, в том числе на Украине. Например, на Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области трудится собака породы испанская водяная по кличке Банана. Она помогает психологам в медицинской и социальной реабилитации людей.