Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский поделился с подписчиками приятной новостью: у него появился новый помощник. В отличие от всех предыдущих, он не разговаривает, а на работе спит. Соответствующий пост медик разместил в Instagram 14 декабря

«В Клиникоме новый сотрудник. Лулу. В сферу обязанностей входит гармонизация внутреннего мира персонала», — представил врач нового члена своей команды.

«Почему кот на вас похож?», «Глазами похожи», «Как похожи!», «Можно меня на такую должность?», «В исследованиях было установлено, что животное генерирует микротоки, которые благотворно влияют на пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями», «У меня с такой же целью ребенок в доме: для гармонизации, нежности и веселья», «Какой симпатичный сотрудник», «Кототерапия», — отреагировали подписчики доктора.

Кстати, у Лулу уже есть своя страница в Instagram, где тоже уже появляются комментарии от пациентов Комаровского.