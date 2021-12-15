«Это противоречит закону? Он (Добронравов — ред.) же выиграл суд. Если это противоречит закону, то это неправильно, а если нет — тогда это редакционная политика канала, в которую я не хочу вмешиваться», — сказала Кравчук.
Во всех спорных случаях, подчеркнула она, действовать должно министерство культуры, которое вправе инициировать изменения в законодательство, предусматривающее четкие критерии запрета того или иного артиста, а также контента с его участием.
Кстати, сама Кравчук сериал «Сваты» ни разу не смотрела.
На днях было объявлено, что 7 сезон фильма выйдет на Украине 20 декабря на русском языке. Такое решение было принято, несмотря на закон о государственном языке, который обязывает дублировать кинопродукцию на украинский.
В то же время многие представители власти объявили картине войну. В частности, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко выступил против сериала из-за участия в нем Добронравова, с ним согласился председатель фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк, заявивший, что Нацсовет по телевидению должен заняться этим вопросом.