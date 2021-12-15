Заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук отреагировала на возмущение отдельных коллег, выступающих за запрет трансляции сериала «Сваты» на Украине из-за участия в нем Федора Добронравова, посещавшего Крым. Об этом 14 декабря написали «Украинские новости»

«Это противоречит закону? Он (Добронравов — ред.) же выиграл суд. Если это противоречит закону, то это неправильно, а если нет — тогда это редакционная политика канала, в которую я не хочу вмешиваться», — сказала Кравчук.

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Кстати, сама Кравчук сериал «Сваты» ни разу не смотрела.

На днях было объявлено, что 7 сезон фильма выйдет на Украине 20 декабря на русском языке. Такое решение было принято, несмотря на закон о государственном языке, который обязывает дублировать кинопродукцию на украинский.

В то же время многие представители власти объявили картине войну. В частности, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко выступил против сериала из-за участия в нем Добронравова, с ним согласился председатель фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк, заявивший, что Нацсовет по телевидению должен заняться этим вопросом.