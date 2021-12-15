Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрея Юраша. Соответствующий указ опубликовали 14 декабря на сайте главы государства

Специалист по конфликтам Бриджит Бринк. Кто станет новым послом США на Украине © Public domain чрезвычайным и полномочным послом в Ватикане», — говорится в документе.

Андрей Юраш — украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии. Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, экс-директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины (2014-2020).

Он также является отцом «слуги народа» Святослава Юраша, который летом 2019 года стал самым молодым депутатом Верховной Рады в истории Украины.