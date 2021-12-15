«За столом переговоров должно быть два гаранта, это США и Российская Федерация. У них одинаковый статус. Они оба играют нашей страной. И две стороны конфликта. То есть реальная украинская власть и непризнанные республики. Поэтому за одним столом должны сидеть четыре стороны — США, Россия, Украина и Донбасс», — сказал Мураев.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.
Политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.