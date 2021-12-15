Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе может быть решен только в том случае, если за столом переговоров будут присутствовать представители Украины, ДНР и ЛНР, России и Донбасса. Такое мнение 14 декабря выразил лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«За столом переговоров должно быть два гаранта, это США и Российская Федерация. У них одинаковый статус. Они оба играют нашей страной. И две стороны конфликта. То есть реальная украинская власть и непризнанные республики. Поэтому за одним столом должны сидеть четыре стороны — США, Россия, Украина и Донбасс», — сказал Мураев.

От Байдена такого не ждали. Президент США сделал шаг навстречу России по Украине и расколол НАТО © REUTERS, The White House/Handout Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

Политолог Алексей Якубин выразил мысль, что Путин мог обсуждать с Байденом идею создания некого канала переговоров по линии замгоссекретаря Виктории Нуланд и замглавы администрации президента Дмитрия Козака для урегулирования ситуации в Донбассе.