«Семьдесят семь стран сообщили о случаях омикрона. Вероятно, что на самом деле он есть в большинстве стран, даже если еще не обнаружен», — сказал гендиректор ВОЗ.
Он отметил, что организация недооценивала вирус, так как он может обрушить системы здравоохранения, которые не готовы к числу случаев заражения им. Гебрейесус напомнил, что вакцинированным людям нужно так же носить маски и соблюдать дистанцию, как и непривитым.
ВОЗ предупредила, что ждет растущего числа смертей от штамма омикрон.
Омикрон-штамм выявили в ЮАР в середине ноября. 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав его глобальной угрозой. Специалисты отмечали, что он заразнее, чем дельта.