Новый вариант коронавируса омикрон распространяется быстрее, чем предыдущие. Его обнаружили в 77 странах, заявил 14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге

«Омикрон» начал уносить жизни: стало известно о погибшем от заражения © REUTERS, Stanislav Kozliuk

Он отметил, что организация недооценивала вирус, так как он может обрушить системы здравоохранения, которые не готовы к числу случаев заражения им. Гебрейесус напомнил, что вакцинированным людям нужно так же носить маски и соблюдать дистанцию, как и непривитым.

ВОЗ предупредила, что ждет растущего числа смертей от штамма омикрон.

Омикрон-штамм выявили в ЮАР в середине ноября. 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав его глобальной угрозой. Специалисты отмечали, что он заразнее, чем дельта.