«Мы не получили гарантий коллективно безопасности, но предоставили свою территорию для размещения здесь контингента НАТО. То есть мы из внеблокового государства буферной зоны решением нашей власти становимся передовой, где будут меряться силами ОДКБ и НАТО. Ну разве можно нашу власть назвать умной?» — заявил Мураев.
Рада проголосовала за допуск иностранных войск для участия в учениях на территории Украины в 2022 году. Такое решение поддержали 318 депутатов.
Также Мураев заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе может быть решен только в том случае, если за столом переговоров будут присутствовать представители Украины, ДНР и ЛНР, России и Донбасса.