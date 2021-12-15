Украина добровольно стала ареной противостояния ОДКБ и НАТО после того, как депутаты Верховной Рады приняли решение допустить иностранные войска для участия в учениях на территории страны в 2022 году. Такое мнение 14 декабря выразил лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Мы не получили гарантий коллективно безопасности, но предоставили свою территорию для размещения здесь контингента НАТО. То есть мы из внеблокового государства буферной зоны решением нашей власти становимся передовой, где будут меряться силами ОДКБ и НАТО. Ну разве можно нашу власть назвать умной?» — заявил Мураев.

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Также Мураев заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе может быть решен только в том случае, если за столом переговоров будут присутствовать представители Украины, ДНР и ЛНР, России и Донбасса.