Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, выявил у бывшего президента страны Михаила Саакашвили глубокую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщил 14 декабря невролог Тенгиз Цуладзе, передает Sputnik

Врачи посоветовали Саакашвили начать тренироваться © REUTERS, /Irakli Gedenidze/Pool

Помимо ПТСР (посттравматический синдром) и клинических признаков глубокой депрессии, у Саакашвили обнаружили парез взора, нарушение равновесия, общую слабость, а также анемию.

«У человека посттравматическое стрессовое расстройство. Это означает, что он получил этот стресс, травму в пенитенциарном учреждении, а особенно в Глдани. Поэтому мы не выступим сторонниками его обратного перевода в том плане, что лечение расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс», — сказал Цуладзе.

Ранее невролог Отар Тоидзе потребовал отправить Саакашвили на лечение за рубеж.

На прошлой неделе Саакашвили начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.