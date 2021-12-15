Украинский астролог Влад Росс изучил натальную карту президента Владимира Зеленского и составил гороскоп для главы государства на 2022 год. Оказалось, лидера страны ожидает один из самых сложных периодов. Об этом 15 ноября написал «Главред»

Бывший глава офиса президента Украины сравнил Зеленского с Путиным © Facebook, Андрей Богдан

«До Нового года Майдан раскочегарить не удастся, потому что все будут заняты праздниками, но после праздников начнутся возмущения, тарифные бунты, проблемы с газом и электроэнергией. На фоне всего этого Зеленскому будет крайне сложно удержаться у власти, и в феврале-марте его может снести Майдан», — заявил Росс.

Однако, заметил он, хоть и небольшой шанс удержаться у власти у Зеленского есть. Если это произойдет, то нынешнему главе Украины удастся избежать досрочных выборов.

Так или иначе, подчеркнул специалист по звездам, первая половина 2022 года станет для Зеленского одним из самых сложных периодов его президентства. В случае, если лидера страны все же сметет Майдан, уточнил Росс, сбежать за границу Зеленскому не удастся.

«Предатель — не он, а люди из его окружения. Посадить Зеленского не за что, так что и тюрьма ему не грозит. В гороскопе Зеленского не выражен ни дом тюрьмы, ни дом эмиграции», — сказал астролог.

А вот покушение на жизнь в гороскопе у Зеленского есть, заверил Росс, и по его подсчетам, произойти оно может в марте будущего года, но Зеленскому удастся выжить.