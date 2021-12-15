«Он (Макрон — ред.) подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения Минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии», — говорится в парижском коммюнике.
Французский лидер также высказался за освобождение людей, открытие контрольно-пропускных пунктов и подтверждение прекращения огня. Он попросил Путина поддержать эти меры, а также отметил, что их можно приурочить к празднованию Нового года.
Президенты, как следует из коммюнике, договорились провести новые переговоры до конца месяца.
Западные политики в последнее время высказываются о «российской агрессии». Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США. Россия неоднократно отвергала претензии и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.