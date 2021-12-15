Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ. Об этом 14 декабря заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире «Четвертого канала»

"Венгерская оккупация Закарпатья". Что еще хотят "откусить" у Украины соседи © Новостное агентство "Харьков"

Жебривский добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал он.

На днях в сети были опубликованы результата опроса, согласно которому более 40% украинцев уверены, что Венгрия готовит планы по захвату Закарпатья.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье в прошлом году. Тогда украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны. Венгрия ответила зеркально.