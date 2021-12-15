Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан 14 декабря в интервью журналисту Дмитрию Гордону обвинил Владимира Зеленского в испорченных отношениях с Россией

Зеленский потребовал, чтобы Россия отказалась от своей истории и отдала Крым © president.gov.ua Владимира Путина «была симпатия» к украинскому коллеге, и тот отвечал взаимностью.

Но Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением перечеркнул это.

«Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать… А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет», — заявил Богдан.

Экс-глава офиса президента Украины считает, что президент США Джо Байден и Путин «троллят» официальный Киев.

«Перед переговорами [Байден] звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит», — сказал он.

Ранее Зеленский посетовал на нехватку риска в своих действиях в отношении России. По его словам, он должен был «сильнее действовать» в контексте договоренностей с Москвой, несмотря на то, что «это на 99 процентов зависит от России».