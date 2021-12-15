Украинский политолог Руслан Бортник допустил, что французский президент Эммануэль Макрон передаст российскому коллеге Владимиру Путину предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе по итогам их встречи в среду, передало 14 декабря РИА Новости

«Зеленский хочет быть как Путин», но олигархи его за это накажут - Чемерис © president.gov.ua

По словам политолога, Макрон попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы добавить себе электоральных баллов внутри французской политической системы накануне выборов.

«Пока Турция предлагает себя публично, Франция попытается разыграть роль посредника в урегулировании в Донбассе», — заключил эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, Зеленский и Макрон будут обсуждать темы кредитов и реформ, которые от Украины ожидает Европейский союз.

В среду Зеленский проведет встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером правительства Германии Олафом Шольцем. Лидеры трех стран намерены встретиться, чтобы обсудить реализацию Минских соглашений.

На прошлой неделе Зеленский провел переговоры с Макроном. Глава государства рассказал, что во время беседы они обсудили вопросы работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, возобновление встреч в «нормандском формате», энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергоносителей.