Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан 14 декабря в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х годов

«Зеленский хочет быть как Путин», но олигархи его за это накажут - Чемерис © president.gov.ua

«Но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — отметил Богдан.

Богдан также обвинил Зеленского в испорченных отношениях с Россией. По его словам, у президента России Владимира Путина «была симпатия» к украинскому коллеге, и тот отвечал взаимностью. Но Зеленский своим «наглым и беспардонным» поведением это перечеркнул.