Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых уважаемых мужчин мира. Об этом стало известно 14 декабря из данных опроса британского социологического института YouGov

Лесев: Путин заставил Запад видеть свои «красные линии» © REUTERS, The White House/Handout оказался на девятом месте. По сравнению с опросом предыдущего года Путин поднялся на три строчки в рейтинге.

Тройка лидеров по сравнению с прошлогодним опросом не поменялась. Лидирует в топе бывший президент США Барак Обама, на второй позиции — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, замыкает тройку лидеров Председатель КНР Си Цзиньпин.

Четвертое и пятое места заняли футболист Криштиану Роналду и актер Джеки Чан соответственно.

Также в десятку вошли основатель компании Tesla Илон Маск, футболист Лионель Месси, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Group Джек Ма. В двадцатку также вошли миллиардер Уорреф Баффетт (11 место), бывший президент США Дональд Трамп (13 место), папа Римский Франциск (16 место) и действующий президент США Джо Байден (20 место).

В женском рейтинге третий год подряд лидирует супруга Барака Обамы Мишель. На втором месте оказалась актриса Анджелина Джоли, на третьем — королева Елизавета II. Также в десятку попали актрисы Эмма Уотсон, Приянка Чопра и Скарлетт Йоханссон, телеведущая Опра Уинфри, певица Тэйлор Свифт, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и пакистанская правозащитница Малала Юсафзай.

В опросе приняли участие более 42 тысяч человек из 38 стран и территорий.