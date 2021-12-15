Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону 14 декабря заявил, что его отставка была инспирирована олигархом Игорем Коломойским

«Сказочно тупые»: Богдан обвинил Зеленского и Баканова в попытке взлома его Telegram © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игоря Валерьевича Коломойского», — сказал он.

Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. Его место занял советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Причиной увольнения называли затянувшийся личный конфликт Богдана с украинским президентом. СМИ писали со ссылкой на источники, что Зеленского раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.