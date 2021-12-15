Диалог президента Украины с президентом России мог бы решить проблемы в отношениях стран, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Зеленский созрел: после переговоров с Байденом президент Украины хочет поговорить с Путиным © РИА Новости, president.gov.ua Дмитрия Разумкова в качестве возможного нового президента, предпосылок, что курс страны в отношениях с Россией серьезно изменится, нет, отметил Якубин.

Поскольку и в бытность спикером Рады Разумков не делал каких-то предложений изменить формат взаимодействия с Россией, пояснил политолог.

«Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы», — указал Якубин.

Таким образом, у избирателей может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная, а народ Украины хочет смены политики, а не лиц, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.