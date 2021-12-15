Политолог напомнил нашумевшее в соцсетях фото, на котором собралась оппозиция Владимиру Зеленскому — врач Евгений Комаровский, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, журналист Дмитрий Гордон, экс-премьер Владимир Гройсман, журналист Савик Шустер и продюсер шоу «Свобода слова» Павел Елизаров.
«У Разумкова могут рассматривать сотрудничество с Комаровским, но не со всеми остальными. Они имеют очень двузначный имидж и достаточно высокий уровень антирейтинга», — подчеркнул Якубин.
Контакты с экс-политиками у команды Разумкова могут быть, но вряд ли они будут формализованными, предположил он.
После попыток Комаровского ранее прийти во власть — ему предлагали и депутатство, и кресло министра, но он отказался — пока остается открытым вопрос, насколько он готов избрать амплуа политика, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.