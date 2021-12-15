В команде Дмитрия Разумкова понимают, что лучше сотрудничать с медийными личностями, а не с экс-политиками, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Новое лицо. Заменит ли Разумков Зеленского на посту президента © Facebook, Дмитро Разумков Владимиру Зеленскому — врач Евгений Комаровский, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, журналист Дмитрий Гордон, экс-премьер Владимир Гройсман, журналист Савик Шустер и продюсер шоу «Свобода слова» Павел Елизаров.

«У Разумкова могут рассматривать сотрудничество с Комаровским, но не со всеми остальными. Они имеют очень двузначный имидж и достаточно высокий уровень антирейтинга», — подчеркнул Якубин.

Контакты с экс-политиками у команды Разумкова могут быть, но вряд ли они будут формализованными, предположил он.

После попыток Комаровского ранее прийти во власть — ему предлагали и депутатство, и кресло министра, но он отказался — пока остается открытым вопрос, насколько он готов избрать амплуа политика, заключил политолог.

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