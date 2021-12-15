Если Владимир Зеленский вынесет на референдум вопрос «выполнять Минские соглашения или не выполнять», это было бы хорошей идеей, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

«Судя по всему, народ выскажется против выполнения договоренностей, поскольку обществу сейчас навязывается мысль, что даже сама постановка вопроса о "Минске" является предательством, и что эти соглашения носят антиукраинский характер. Если это произойдет, Украина окончательно выйдет из Минских соглашений, что выгодно России», — сказал Неменский.

Золотарёв предсказал будущее Минских соглашений © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Поэтому слова о референдуме по Донбассу, скорее всего, останутся словами, заключил он.

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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью, что можно было бы провести всеукраинский референдум, задав населению Украины вопросы, касающиеся конфликта в Донбассе и Крыма.