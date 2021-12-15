«Судя по всему, народ выскажется против выполнения договоренностей, поскольку обществу сейчас навязывается мысль, что даже сама постановка вопроса о "Минске" является предательством, и что эти соглашения носят антиукраинский характер. Если это произойдет, Украина окончательно выйдет из Минских соглашений, что выгодно России», — сказал Неменский.
Однако, добавил политолог, это противоречит всей внешнеполитической линии Зеленского, когда Украина делает вид, что не отказывается от «Минска» ради сохранения западных санкций против России.
Поэтому слова о референдуме по Донбассу, скорее всего, останутся словами, заключил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью, что можно было бы провести всеукраинский референдум, задав населению Украины вопросы, касающиеся конфликта в Донбассе и Крыма.