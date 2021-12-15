Попытки сделать из украинского врача-педиатра Евгения Комаровского политическую фигуру вполне обоснованны, однако и тут есть подводные камни, указал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

«Они не хотят брать»: Комаровский озвучил свои президентские планы © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически», — указал политолог.

Однако Комаровский не политик и вряд ли может строить серьезную политическую карьеру, отметил Неменский.

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