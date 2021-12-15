«Они не хотят брать»: Комаровский озвучил свои президентские планы
«Они не хотят брать»: Комаровский озвучил свои президентские планы
© Евгений Комаровский/Инстаграм
По словам Неменского, вряд ли под Комаровского будут создавать персональный политический проект, но его привлечение в проекты других политиков может быть действенным.

«Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически», — указал политолог.

Однако Комаровский не политик и вряд ли может строить серьезную политическую карьеру, отметил Неменский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.