По словам Неменского, вряд ли под Комаровского будут создавать персональный политический проект, но его привлечение в проекты других политиков может быть действенным.
«Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически», — указал политолог.
Однако Комаровский не политик и вряд ли может строить серьезную политическую карьеру, отметил Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.