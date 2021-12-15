По словам Охрименко, развернутая Зеленским борьба с олигархами имеет целью заставить их поделиться активами.
«Богатым людям же сложно поделить. Зеленский это использует: дружит с одним, дружит с другим, дружит с этим против этого. Был момент, когда он с Ринатом [Ахметовым] дружил против [Игоря] Коломойского, да такое было. А с Коломойским дружит против Рината, а почему бы нет?» — указал он.
При этом Зеленский, по мнению эксперта, сам хотел бы стать олигархом, чтобы с ним, как влиятельным игроком, считались.
Охрименко добавил, что экс-президент Виктор Янукович тоже борьбу затеял, чтобы «поделить олигархов», а получилось, «поделили его».
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