Президент Украины Владимир Зеленский стремиться разделить олигархов и ослабить их влияние на политику Украины, а в конечном счете сам стать олигархом. Об этом сказал в интервью Украина.ру президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру

«Богатым людям же сложно поделить. Зеленский это использует: дружит с одним, дружит с другим, дружит с этим против этого. Был момент, когда он с Ринатом [Ахметовым] дружил против [Игоря] Коломойского, да такое было. А с Коломойским дружит против Рината, а почему бы нет?» — указал он.

При этом Зеленский, по мнению эксперта, сам хотел бы стать олигархом, чтобы с ним, как влиятельным игроком, считались.

Охрименко добавил, что экс-президент Виктор Янукович тоже борьбу затеял, чтобы «поделить олигархов», а получилось, «поделили его».

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