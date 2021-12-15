Вариант, в котором Дмитрий Разумков станет президентом, а Владимир Зеленский — премьер-министром Украины, устроит и избирателей, и олигархов, сказал в интервью изданию Украина.ру президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«У нас сейчас есть очень большая вероятность, что олигархи на следующих президентских выборах сделают ставку на Разумкова. Не все, может быть, Рината [Ахметова] не будет в их числе. И следующим президентом может стать Разумков», — указал Охрименко.

«Реально бороться с Зеленским». Что еще предлагает Разумков разочарованным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Охрименко, вариант, при котором Разумков становится президентом, а Зеленский — премьер-министром, устроил бы всех на Украине.

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