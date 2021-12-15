«У нас сейчас есть очень большая вероятность, что олигархи на следующих президентских выборах сделают ставку на Разумкова. Не все, может быть, Рината [Ахметова] не будет в их числе. И следующим президентом может стать Разумков», — указал Охрименко.
Он подчеркнул, что экс-спикер Рады Разумков устроил бы и избирателей, и олигархов — это и новый в большой политике человек, и пока не замешанный в коррупции.
По словам Охрименко, вариант, при котором Разумков становится президентом, а Зеленский — премьер-министром, устроил бы всех на Украине.
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