Если грянут сильные морозы и Украина не сможет без проблем пройти отопительный сезон, ей грозит серьезный кризис, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Распад СССР или Евромайдан? Ищенко назвал роковое событие в судьбе Украины © кадр видео Украина.ру

«Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Мы-то как-то переживём, а что там будет?» — сказал он.

Ищенко подчеркнул, что процесс распада Украины уже и так идет, а в один момент, когда произойдет серьезная катастрофа, природная или какая-либо иная — государство перестанет существовать окончательно.

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