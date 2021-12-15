Ищенко отметил, что если Россия переживет 50-градусные морозы, то Украина, при сильной изношенности теплосетей и низких запасах топлива, не выдержит такой удар.
«Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Мы-то как-то переживём, а что там будет?» — сказал он.
Ищенко подчеркнул, что процесс распада Украины уже и так идет, а в один момент, когда произойдет серьезная катастрофа, природная или какая-либо иная — государство перестанет существовать окончательно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.