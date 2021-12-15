«Фактически в 2014 году Украине подписали приговор, государства больше не существует. Государственная власть распалась, общество распалось, гражданская война внутри страны идtт. Нет такого государства — Украина. Но формально оно существует до сих пор», — отметил Ищенко.
При этом, по словам эксперта, процесс распада Украины продолжается, и он будет длиться, пока какая-то серьезная катастрофа не поставит в нем точку.
Похожая ситуация, по его словам, сложилась в Сомали — флаг и герб государства существуют, и в ООН оно присутствует, но при этом происходит его фактический распад.
Полностью интервью можно прочитать здесь.