Фактически Украина как государство распалась после переворота 2014 года, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

«Фактически в 2014 году Украине подписали приговор, государства больше не существует. Государственная власть распалась, общество распалось, гражданская война внутри страны идtт. Нет такого государства — Украина. Но формально оно существует до сих пор», — отметил Ищенко.

Исторический антирекорд: Украина стала последней по ВВП на душу населения © president.gov.ua

Похожая ситуация, по его словам, сложилась в Сомали — флаг и герб государства существуют, и в ООН оно присутствует, но при этом происходит его фактический распад.

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