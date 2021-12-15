Ищенко указал, что так же и война началась не в тот момент, «когда враг перешел границу».
«Это процесс, который не наступил одномоментно, и проблемы, и тревожность, они были уже задолго до этого. Задолго. И вот сам момент подписания [Беловежских соглашений] — это ровным счетом… ну, очередной шаг. Очередной шаг в рамках борьбы политических группировок в Советском Союзе», — отметил Ищенко.
Политолог подчеркнул, что вначале после распада Союза внутри украинской политической элиты ещё шла борьба за принятие решения, как дальше развиваться стране — по пути интеграции с Россией или по пути отторжения от России.
По его словам, решение было принято, когда президент Леонид Кучма заявил, что национальная идея Украины — евроинтеграция любой ценой. Тогда, пояснил Ищенко, он понял, что больше ему на Украине нечего делать.
Полностью интервью можно прочитать здесь.