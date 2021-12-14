Наступающий 2022-й по китайскому календарю будет годом водяного тигра. Чтобы завоевать его расположение, утверждают астрологи, нужно не только правильно одеться в новогоднюю ночь, но и как следует нарядить елку. Как именно - зависит от вашего знака зодиака, написал 14 декабря «Главред»

Еле сводят концы с концами: братья Ротару пожаловались на ее равнодушие © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк Овнам астрологи советуют повесить на елку как можно больше красных украшений, а размеренным Тельцам — зеленых.

Близнецам можно ждать успеха в финансах и торговле, если они украсят новогоднюю красавицу «серебряными» игрушками, а Ракам лучше предпочесть белый, он принесет стабильность и семейный покой.

Заручиться благосклонностью тигра властным Львам удастся благодаря желтому и «золотому» оттенкам, в то время как приземленным Девам удачу принесет синий, а вечно колеблющимся Весам — голубой.

Скорпионам специалисты по звездам рекомендуют нарядить елку в нетрадиционном для праздника черном цвете, Стрельцам привлечь в жизнь новые впечатления и путешествия поможет фиолетовый, а Козерогам стоит присмотреться к коричневому.

И наконец, Водолеям, рассчитывающим на счастье в наступающем году, желательно выбрать темно-синий, в то время как Рыбам лучше остановиться на светлом варианте вроде бирюзы. Она поможет раскрыть творческий потенциал и скрытые таланты.