Екатерина Ющенко возмутилась из-за русифицированного названия, которое использовал американский телеканал.
«CNN, позвольте! Правильно Кыийв, а не Киев (it's Kyiv not Kiev). Имейте уважение не называть нашу столицу по-русски хотя бы в ситуации, когда сообщают о возможном российском вторжении [на Украину]», — написала она.
Гневная публикация Ющенко набрала более 2 тыс. лайков.
В комментариях ее частично поддержали, но при этом отметили, что Ющенко слишком много просит от «новостной организации, базирующейся в стране, жители которой обычно не могут найти Украину на карте».
В 2018 году Украина начала кампанию в соцсетях с требованием писать латиницей Kyiv, а не Kiev.