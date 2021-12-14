Жена бывшего президента Украины Виктора Ющенко Екатерина обратила внимание, что телеканал CNN в своем материале перевел слово «Киев» с русского языка. С призывом исправить ужасную ошибку она обратилась к СМИ в Twitter

Глава Пентагона заговорил о «вторжении Советского Союза в Украину» © AP, Alex Brandon возмутилась из-за русифицированного названия, которое использовал американский телеканал.

«CNN, позвольте! Правильно Кыийв, а не Киев (it's Kyiv not Kiev). Имейте уважение не называть нашу столицу по-русски хотя бы в ситуации, когда сообщают о возможном российском вторжении [на Украину]», — написала она.

Гневная публикация Ющенко набрала более 2 тыс. лайков.

В комментариях ее частично поддержали, но при этом отметили, что Ющенко слишком много просит от «новостной организации, базирующейся в стране, жители которой обычно не могут найти Украину на карте».

В 2018 году Украина начала кампанию в соцсетях с требованием писать латиницей Kyiv, а не Kiev.