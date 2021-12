Украина является страной огромной важности для России и совершенно не важной для США. На это указала американская журналистка Хелен Эндрюс, выступая на днях в аудиопрограмме Tac right now, размещенной на сайте издания The American Conservative

Она заметила, что Украина занимает лишь 67 место в мире по товарообороту с Соединенными Штатами. «В отличие от Тайваня, на Украине нет ничего, что мы оттуда получаем, чего бы нельзя было приобрести в другом месте», — подчеркнула Эндрюс. «Помогли рисовать из Киева»: Захарова отреагировала на немецкий план «вторжения РФ» на Украину © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк В последние недели американские официальные лица и СМИ обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. По мнению РФ, речь идет о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ. Журнал The American Conservative является одним из немногих американских изданий, регулярно подвергающим критике внешнюю политику США по вмешательству в дела других стран.