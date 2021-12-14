Она заметила, что Украина занимает лишь 67 место в мире по товарообороту с Соединенными Штатами.
«В отличие от Тайваня, на Украине нет ничего, что мы оттуда получаем, чего бы нельзя было приобрести в другом месте», — подчеркнула Эндрюс.
Она обвинила «антироссийских ястребов» из вашингтонской администрации и выступила против политики втягивания США в ненужный для этой страны конфликт.
В последние недели американские официальные лица и СМИ обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину.
По мнению РФ, речь идет о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.
Журнал The American Conservative является одним из немногих американских изданий, регулярно подвергающим критике внешнюю политику США по вмешательству в дела других стран.