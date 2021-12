У России есть все причины для того, чтобы противодействовать дальнейшему проникновению НАТО на Украину. Об этом рассказал американский журналист Майк Мидоукрофт, выступая на днях в аудиопрограмме Tac right now, размещенной на сайте издания The American Conservative

В ходе беседы с журналистами ведущий программы указал, что ситуация, когда Украина состоит в НАТО для РФ была бы столь же неприемлема, как для США — ситуация, в которой Китай заключил бы военный союз с Мексикой или Канадой. Мидоукрофт поддержал такую аналогию, но добавил, что более точной аналогией были бы не просто Канада или Мексика, состоящие в формальном союзе с Китаем. «Представьте себе, что китайские войска тренировали бы [войска Канады] и находились бы в тесном взаимодействии с ними, и, возможно, китайские ракетные системы были бы установлены так, чтобы… боеголовки были бы… в 7 минутах полета от Вашингтона. Путин сталкивается именно с такой ситуацией», — заявил Мидоукрофт. Британский политолог объяснил американцам, почему для РФ неприемлемо членство Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины Владимир Путин, по его словам, хочет гарантий, чтобы США не сдвигали НАТО на восток «каждый раз, когда появляется возможность». Противодействовать такому продвижению, по словам журналиста — вполне разумная и рациональная политика. Мидоукрофт указал, что все предыдущие администрации США, как демократические, так и республиканские, придерживались политики продвижения НАТО на восток.