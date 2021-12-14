Киев пытается силовым способом решить конфликт в Донбассе, указал президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё 14 декабря, передает пресс-служба Кремля

Лидеры России и Финляндии обсудили двусторонние отношения и обменялись поздравлениями в преддверии праздников.

Киев стягивает тяжелую артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе - МИД РФ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В разговоре с финским коллегой Путин отметил важность полного и безусловного выполнения Киевом минского «Комплекса мер».

«Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договорённостей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные беспилотные аппараты», — говорится в сообщении.

Также Путин указал на необходимость переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности для Москвы. Президент РФ отметил, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности.

Ранее в МИД РФ отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом в Донбасс крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники.