Лидеры России и Финляндии обсудили двусторонние отношения и обменялись поздравлениями в преддверии праздников.
Основным вопросом беседы стал внутриукраинский кризис.
В разговоре с финским коллегой Путин отметил важность полного и безусловного выполнения Киевом минского «Комплекса мер».
«Президент России отметил, в частности, что украинские власти в нарушение минских договорённостей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжёлые вооружения и ударные беспилотные аппараты», — говорится в сообщении.
Также Путин указал на необходимость переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности для Москвы. Президент РФ отметил, что это полностью соответствует принципу неделимости безопасности.
Ранее в МИД РФ отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом в Донбасс крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники.