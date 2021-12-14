Украинская певица Оля Полякова на днях приняла участие в YouTube-шоу «Взрослые девочки», где заявила, что много лет назад, когда она еще только начинала путь к славе, композитор Игорь Крутой очень обидел ее, назвав «поющими трусами»

Режиссер «Сватов-7» представил официальный трейлер сериала © Сваты-7/Инстаграм Вадимом Буряковским посетила мероприятие в Монако «для звезд», где захотела спеть.

«Я очень хотела выступить. Я была просто в качестве гостьи, но я же всегда хотела петь, я тогда не была звездой. Я готовилась, пошла переодеваться, уже должна была выходить, а он (Крутой — ред.) с женой встает и уходит. И Вадик мой говорит: "Останьтесь, сейчас Олечка будет петь". А он сказал: "А, это те поющие трусы? Что мне там слушать?" И он встал и ушел», — вспомнила Полякова.

Она утверждает, что те слова композитора привели к ее неуверенности в себе и комплексам, которые в конце концов заставили ее начать работать над голосовым диапазоном.

Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.