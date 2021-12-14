На очередном заседании Верховной Рады Украины пятого президента страны Петра Порошенко запечатлели в максимально приподнятом положении духа. Соответствующий снимок 14 декабря в Facebook опубликовал украинский фотограф Ян Доброносов со ссылкой на Telegraf

На фотографии Порошенко и его приближенные заразительно смеются в парламенте. Снимок получился настолько колоритным, что местные острословы тут же устроили конкурс на самый смешной комментарий.

«Как там… 73% хотели "хоть поржем"!?», «Ага, смотрит на падение Зеленского», «Вспомнили последнюю встречу великого с журналистами», «Или обещания Зеленского», «А они там придурки маски везде в помещении носят, прикинь», «У барыги веселье», «Работники-позорники», «А чего ему еще делать? У Пороха все в порядке, это у вас, дебилов, полный атас с ценами, тарифами и войной, которую Зеленский уже «закончил»», — написали пользователи.